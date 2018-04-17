"Из Варшавы прилетел самолет в Вильнюс, и из Вильнюса председатель (Сейма - ред.) должен был лететь через Варшаву в Бухарест, но, кажется, полет не состоится, по нашим данным, кажется, самолет неисправен", - сказала BNS глава секретариата В. Пранкетиса Гинтаре Жукайте.

Пресс-атташе спикера Каролина Фроловене позже информировала, что В. Пранкетис вылетит в Бухарест через Варшаву в 19 часов, он пропустит ужин глав парламентов, но примет участие во всех встречах среды.

Главы парламентов стран Балтии и Центральной Европы в Бухаресте во вторник собираются на встречу по вопросам безопасности "От Варшавы до Брюсселя - вклад восточного фланга НАТО".

На этой встрече главы парламентов государств Балтии и Центральной Европы обсудят вопросы региональной безопасности и обороны, роль передовых сил НАТО, отношения с восточными партнерами, а также с Россией. Речь пойдет об общей позиции в плане обороны и сдерживания, о создании стабильности в регионе, борьбе с терроризмом.

"Бухарестская девятка" - традиционный многосторонний формат для обсуждения общей политики в области безопасности. Этот формат был инициирован в 2015 году Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией.