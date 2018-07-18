Такой была реакция Государственной инспекции по языку на жалобу депутата. Об этом Кащюнаса информировал глава инспекции Донатас Смалинскас.
По словам Кащюнаса, в кинотеатрах анимационную комедию для всей семьи "Два хвоста" можно увидеть только на языке оригинала (русском), без титров.
"Я получил ответ. В нем сказано, что инспекция потребовала, чтобы ЗАО Forum Cinemas предприняло необходимые меры, и не нарушался закон о языке (чтобы мультфильм "Два хвоста" показывали только в переводе на литовский или с литовскими титрами" ,- сказал Кащюнас.
По его словам, 9 июля ЗАО Forum Cinemas ответило, что распоряжение инспекции выполнено и мультфильм на русском не показывают с 6 июля. В будущем подобных нарушений не будет.
"Радуют оперативные и справедливые решения как инспекции, так и Forum Cinemas. Мы должны уважительно относиться к законам нашей страны и соблюдать их", - сказал депутат.
Согласно закону об информировании общества, публичная информация должна быть подготовлена и распространяться на государственном языке или на других языках в рамке закона о языке и постановлений Комиссии о языке.
В законе о государственном языке установлено, что демонстрируемые в Литве аудиовизуальные программы, кинофильмы должны показывать с переводом на литовский язык или с литовскими титрами.
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