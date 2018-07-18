Депутат фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Лауринас Кащюнас сказал, что из-за нарушения законов в Литве остановлен показ мультфильма "Два хвоста" на русском языке.
© DELFI / Karolina Pansevič

Такой была реакция Государственной инспекции по языку на жалобу депутата. Об этом Кащюнаса информировал глава инспекции Донатас Смалинскас.

По словам Кащюнаса, в кинотеатрах анимационную комедию для всей семьи "Два хвоста" можно увидеть только на языке оригинала (русском), без титров.

"Я получил ответ. В нем сказано, что инспекция потребовала, чтобы ЗАО Forum Cinemas предприняло необходимые меры, и не нарушался закон о языке (чтобы мультфильм "Два хвоста" показывали только в переводе на литовский или с литовскими титрами" ,- сказал Кащюнас.

Статьи по теме:
Депутат пожаловался в Комиссию по языку: в Литве показывают мультик на русском без субтитров  (125)

По его словам, 9 июля ЗАО Forum Cinemas ответило, что распоряжение инспекции выполнено и мультфильм на русском не показывают с 6 июля. В будущем подобных нарушений не будет.

"Радуют оперативные и справедливые решения как инспекции, так и Forum Cinemas. Мы должны уважительно относиться к законам нашей страны и соблюдать их", - сказал депутат.

Согласно закону об информировании общества, публичная информация должна быть подготовлена и распространяться на государственном языке или на других языках в рамке закона о языке и постановлений Комиссии о языке.

В законе о государственном языке установлено, что демонстрируемые в Литве аудиовизуальные программы, кинофильмы должны показывать с переводом на литовский язык или с литовскими титрами.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Из-за нарушения законов в Литве остановлен показ мультфильма "Два хвоста" на русском языке (11)

Депутат фракции Союза отечества-Христианских...

Президент Литвы: невозможно отрицать историческую правду о геноциде литовского народа (22)

Никакие искусственные барьеры не могут помешать...

В Каунасе в реку стекают фекалии (3)

В редакцию портала Kas vyksta Kaune обратились жители...

Улицы некоторых городов Литвы усеяны поденками (2)

Жителей Алитуса , которые поздно вечером прогуливаются...

54 000 жителей Литвы вскоре получат письма из Налоговой инспекции (18)

Жители, которые декларировали свои доходы за 2017 г., но не...

TOP новостей

Президент Литвы: невозможно отрицать историческую правду о геноциде литовского народа (22)

Никакие искусственные барьеры не могут помешать...

Из-за нарушения законов в Литве остановлен показ мультфильма "Два хвоста" на русском языке (11)

Депутат фракции Союза отечества-Христианских...

"Сколько вам заплатили?": влогеры Таня и Лёша перехали в Литву без шока, переезд был плавным (147)

В Вильнюсе за последние годы заметно чаще стало слышно...

54 000 жителей Литвы вскоре получат письма из Налоговой инспекции (18)

Жители, которые декларировали свои доходы за 2017 г., но не...

В Балтийском море наблюдают российские подлодки: на "охоту" за ними вылетают из Шяуляй (169)

На прошлой неделе, когда все внимание было обращено на...