Член парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Лауринас Кащюнас обратился к главе Государственной комиссии по языку Донатасу Смалинскасу в связи с возможными нарушениями в кинотеатрах Forum Cinemas.
Laurynas Kasčiūnas
© DELFI / Karolina Pansevič

По словам депутата, в кинотеатрах анимационную комедию для всей семьи "Два хвоста" можно увидеть только на языке оригинала (русском), без субтитров.

"Я обратился в Государственную инспекцию по языку, чтобы она в рамках своей компетенции оценила действия Forum Cinemas и информировала о принятых решениях. Такие действия недопустимы, это нарушение наших законов", - считает депутат.

Согласно закону об информировании общества, публичная информация должна быть подготовлена и распространяться на государственном языке или на других языках в рамке закона о языке и постановлений Комиссии о языке.

В законе о госязыке установлено, что демонстрируемые в Литве аудиовизуальные программы, кинофильмы должны показывать с переводом на литовский язык или с литовскими субтитрами.

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