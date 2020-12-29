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27 декабря в Литве была начата вакцинация враче от COVID-19. Первыми, по спискам Минздрава Литвы, должны были привить тех, кто работает с ковидными пациентами, а также врачи работающие в реанимации и отделениях интенсивной терапии, в отделениях скорой помощи. Однако, по словам врачей, не все больницы соблюдают установленный порядок.
Из-за наглых действий коллег работающие с больными COVID-19 медики остались без прививок
© Zuma Press / Scanpix

В социальной сети своим опытом поделилась медработник Аурима, работающая в Региональной клайпедской больнице и в Шилутском отделении для больных COVID-19. В том же отделении работает и ее супруг.

По словам Ауримы, по спискам Шилутской больницы, ее и ее супруга должны были привить 28 декабря.

Она рассказала, что сначала сообщили, что их будут прививать в период с 7 до 8 ч. утра, но ее муж находился в это время с детьми, поэтому процедуру перенесли на 11 ч.

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"В 8 ч. у меня заканчивается смена в Клайпеде, никаких новостей. В 8.40 ч. мчусь домой, надо успеть на прививку. Мы переодеваемся, одеваем детей, – рассказала Аурима. – Тут звонит медсестра и говорит, что для нас вакцины не хватило, поскольку многие врачи прививались без очереди, не по списку, несмотря на то, что они с больными коронавирусом не работали".

Аурима рассказала, что в Клайпедской больнице сейчас от ковида прививаются и работники администрации, эту информацию можно найти в социальных , а при этом работающие с больными COVID-19, остаются не у дел.

"Вакцины больше нет, но еще будет. Кто живет ближе – спешат в больницу, прививаются, делают прививки даже те, кто сейчас не работает", – делилась впечатлением Аурима.

По ее словам, когда Клайпедская больница получила 170 дополнительных доз, врачам пришлось стоять в "живой" очереди по 1,5 часа, некоторые так и не успели привиться, поскольку началась смена.

Заместитель главврача Шилутской больницы Томас Греновецкас сказал, что в их больнице выделено 80 доз для врачей, работающих с ковидными больными. Вакцинация проходила 28 и 29 декабря (по 40 человек в день).

"Информируем, что никто из работников администрации не был привит", - сказал Греновецкас. Он заверил, что всех, кто работает с ковидными больными, привьют. По его словам, работников прививают в в удобное для них время.

Представитель Клайпедской больницы Мария Габрене сказала Delfi, что в их больнице прививали врачей по составленному списку. Сначала, по ее словам, им привезли 70 доз, а потом дополнительную партию вакцины.

Габрене сказала, что, по данным на вторник, привиты 140 человек, всего должны привить 290 человек.

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