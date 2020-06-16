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Вильнюсская окружная прокуратура во вторник сообщила, что из-за надписей на асфальте улицы Упес в деревне Смигляй Вильнюсского района, на которой живет семья премьера Литвы Саулюса Сквернялиса, начато досудебное расследование.
Из-за надписей о премьере Литвы на асфальте начато досудебное расследование
© DELFI / Domantas Pipas

Расследование должно выяснить, имело ли место в данном случае нарушения общественного порядка.

Его проводят сотрудники Вильнюсского районного комиссариата полиции, а возглавили прокуроры Вильнюсской участковой прокуратуры.

В минувший четверг, примерно в час ночи, на асфальте улицы Упес была сделана надпись красками.

По данным агентства BNS, на асфальте было написано "дом вора" и "Сквернялис".

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Мужчину 1981 года рождения, который сделал эти надписи, задержали сотрудники Департамента охраны руководства и передали полиции.

В нарушении подозревается бывший советник экс-президента Дали Грибаускайте и экс-министра транспорта Рокаса Масюлиса Гедиминас Вайткявичюс.

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