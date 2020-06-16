Из-за надписей о премьере Литвы на асфальте начато досудебное расследование

Расследование должно выяснить, имело ли место в данном случае нарушения общественного порядка.
Его проводят сотрудники Вильнюсского районного комиссариата полиции, а возглавили прокуроры Вильнюсской участковой прокуратуры.
В минувший четверг, примерно в час ночи, на асфальте улицы Упес была сделана надпись красками.
По данным агентства BNS, на асфальте было написано "дом вора" и "Сквернялис".
Мужчину 1981 года рождения, который сделал эти надписи, задержали сотрудники Департамента охраны руководства и передали полиции.
В нарушении подозревается бывший советник экс-президента Дали Грибаускайте и экс-министра транспорта Рокаса Масюлиса Гедиминас Вайткявичюс.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый список Минздрава: в Литву по-прежнему не могут приезжать граждане трех стран
Снова обновлен список стран, гражданам которых...
Водители не могут вернуться в Литву: говорят о сниженных зарплатах и рабском труде (13)
В литовском транспортном секторе работает немало...
В местах торговли и мероприятий в Литве сохраняется требование дистанции, маски лишь рекомендуются (1)
В местах торговли, предоставления услуг, проведения...
Минздрав Литвы объявил список из 45 стран, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной (52)
Минздрав Литвы утвердил список 45 стран, в которых за...
Порядок записи к врачам сводит жителей Литвы с ума: мы еще хотим жить (27)
Литва в режиме карантина живет почти три месяца,...