Из-за надписей о премьере Литвы на асфальте начато досудебное расследование

Расследование должно выяснить, имело ли место в данном случае нарушения общественного порядка.

Его проводят сотрудники Вильнюсского районного комиссариата полиции, а возглавили прокуроры Вильнюсской участковой прокуратуры.

В минувший четверг, примерно в час ночи, на асфальте улицы Упес была сделана надпись красками.

По данным агентства BNS, на асфальте было написано "дом вора" и "Сквернялис".

Мужчину 1981 года рождения, который сделал эти надписи, задержали сотрудники Департамента охраны руководства и передали полиции.

В нарушении подозревается бывший советник экс-президента Дали Грибаускайте и экс-министра транспорта Рокаса Масюлиса Гедиминас Вайткявичюс.