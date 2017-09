Из-за ливней в Паневежском и Шилутском районах объявлена экстремальная ситуация

"В понедельник выпало более половины месячной сентябрьской нормы осадков, поля тонут, фермеры в бедствии. Месячная норма составляет 86 миллиметров, в понедельник выпало 57. Затоплены подвалы, но хуже всего фермерам - на поля не выехать, они плывут, не вывезено сено", - сказал в четверг директор администрации Шилутского района Сигитас Шяпутис. По его словам, фермеры, получающие финансовую помощь ЕС, благодаря объявлению экстремальной ситуации смогут подать официальное заявление в Национальное платежное агентство о причине, по которой они не успевают выполнить работы, и это позволит им сохранить выплаты, это также поможет в общении со страховщиками. По словам мэра Паневежского района Повиласа Жагуниса, только за сутки в начале недели выпало 50 мм дождя, а месячная норма составляет 53. Он сообщил, что за сентябрь уже выпало 150 мм осадков. По его словам, проблемы у фермеров такие же, как и в других районах - они не могут выехать в поля, не могут снять урожай, подготовить землю к следующему году.

