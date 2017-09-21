Из-за ливней в Паневежском и Шилутском районах объявлена экстремальная ситуация

Из-за ливней, которые затопили поля, в Паневежском и Шилутском районах Литвы объявлена экстремальная ситуация, ранее это было сделано в Рокишском самоуправлении.
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"В понедельник выпало более половины месячной сентябрьской нормы осадков, поля тонут, фермеры в бедствии. Месячная норма составляет 86 миллиметров, в понедельник выпало 57. Затоплены подвалы, но хуже всего фермерам - на поля не выехать, они плывут, не вывезено сено", - сказал в четверг директор администрации Шилутского района Сигитас Шяпутис.

По его словам, фермеры, получающие финансовую помощь ЕС, благодаря объявлению экстремальной ситуации смогут подать официальное заявление в Национальное платежное агентство о причине, по которой они не успевают выполнить работы, и это позволит им сохранить выплаты, это также поможет в общении со страховщиками.

По словам мэра Паневежского района Повиласа Жагуниса, только за сутки в начале недели выпало 50 мм дождя, а месячная норма составляет 53. Он сообщил, что за сентябрь уже выпало 150 мм осадков.

По его словам, проблемы у фермеров такие же, как и в других районах - они не могут выехать в поля, не могут снять урожай, подготовить землю к следующему году.

BNS
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