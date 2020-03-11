Командующего пехотными войсками ЛА бригадного генерала Раймундаса Вайкшнораса, который ночью вернулся из служебной командировки, на скорой доставили в Сантаришкес – там у него и у двух сопровождавших его офицеров взяли анализы. Офицеры пока остаются в больнице.

Такие меры были предприняты после того, как 10 марта в международных СМИ появилась информация о том, что у двоих участников конференции, которая состоялась 5-6 марта в Висбадене (Германия) подтвердили диагноз коронавирус COVID19.

Командующий пехотными войсками и один из сопровождавших его офицеров в начале недели еще посетили конференцию в Польше, откуда ночью и вернулись в Вильнюс.

Третий офицер, который принимал участие в конференции в Германии, оттуда сразу же вернулся в Литву, поэтому в среду утром он сам приехал в клинику. Он также проходит обследование.

Из-за угрозы коронавируса в Литве рассматривают возможность ограничения или полного запрета воздушного сообщения с территориями, где зафиксированы очаги этой инфекции, сообщает Минздрав.

По словам главы Минздрава Литвы Аурелиюса Вериги, необходимо максимально подготовиться ко всем возможным сценариям. Центр по контролю над экстремальными ситуациями, распорядился, чтобы Министерство транспорта и коммуникаций представило информацию о возможности предложить авиакомпаниям отменить или ограничить как прямые, так и транзитные рейсы между Литвой и Китаем, Гонконгом, Ираном, Японией, Южной Кореей, Сингапуром, Италией, Францией, Германией, Испанией. Информация будет представлена до вечера 12 марта.