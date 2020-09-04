О закрытии гимназия сообщила на своей странице в фейсбуке. По данным портала lrt.lt, в этой школе коронавирусом заболела уборщица. Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) указал, что коронавирусом заболел и ученик клайпедской консерватории ил. С.Шимкуса.
Ученик на занятия не ходил. Однако летом он ездил в лагерь с другими ребятами из консерватории, поэтому школа продолжает смешанное обучение - сочетает контактный и удаленный способ преподавания. Школа контактирует с НЦОЗ. Предполагают, что ученик заразился от больного члена семьи. НЦОЗ получил информацию об этом случае 3 сентября.
Коронавирус установили у 5-классницы Расейнской прогимназии "Шальтинё". С учетом указаний НЦОЗ, весь класс находится в изоляции, ребята учатся удаленно. Помещения в прогимназии продезинфицированы. Другие ученики ходят в школу.
НЦОЗ обращает внимание, что этот случай будет включен в завтрашнюю статистику.
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