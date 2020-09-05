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Из-за коронавируса в Литве закрыт 8 класс в алитусской Дзукийской основной школе.
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© DELFI / Josvydas Elinskas

"Один класс учится удаленно, поскольку один из детей заболел COVID-19, выяснилось, что сети с ним общались, когда он уже болел", – сказала BNS в субботу директор школы Вилия Сушинскене.

По ее словам, этот ребенок 1 сентября не пришел в школу, но двое одноклассников контактировали с ним, когда он уже болел, их проверили, дети здоровы. "Они не заразились", – сказала директор школы.

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По ее словам, всего удаленно в ближайшие две недели будут учиться 23 восьмиклассника, об этом просили родители.

"Это желание родителей", – сказала Сушинскене.

Представитель Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене сказала, что не было необходимости в изоляции класса.

"Конечно, можно изолироваться добровольно, это их воля. Но я боюсь, что так мы все можем изолироваться", – заметила Лингене.

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