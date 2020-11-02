Из-за коронавируса в Литве из больниц выписывают пациентов

Олег пролежал в Вильнюсской городской клинической больнице неделю. Выписать его должны были в четверг, но отправили домой в среду.

"Все по приказу главы Минздрава. Пришел приказ выписывать пациентов, сюда повезут больных коронавирусом", – сказал журналистам Олег.

По его словам, выписали не только его, но и всех пациентов кардиологического отделения. "Тех пациентов, которые не могут ходить, переведут в другие больницы", – прибавил он.

Антакальнисская больница стала освобождать палаты, когда заполнили койки в Сантаришкской клинике. Больных коронавирусом повезут и в Антакальнисскую больницу. Здесь будет 130 коек, бригады врачей будут работать по 6-8 часов.

Сейчас подготовили 65 коек, но этого мало. Чтобы принимать пациентов, надо подготовить все помещения, продезинфицировать их и переоборудовать.

Глава больницы Наримантас Маркявичюс сказал, что насильно пациентов не выгоняют. По его словам, закрывают одно хирургическое и три терапевтических отделения. Остальные продолжат работу, только в другом здании - на ул. Антакальнё, 57. Но если не хватит врачей для пациентов с ковидом, то масштаб предоставляемых услуг могут и снизить. Однако Маркявичюс обещал, что никто без помощи не останется.

В среду из больницы увезли 8 из 55 пациентов, 18 выписали.

"Тех, кто отлежал положенное время, отправляют лечиться амбулаторно, за ними будет присматривать семейный врач. Тех, кто нуждается в помощи, переведут в другие больницы", – заверил Маркявичюс.

Председатель представителей организаций пациентов Вида Аугустинене опасается, как бы не повторилась та ситуация, которая наблюдалась весной, когда всех пациентов, кроме ковидных, оставили на произвол судьбы. Больница не должна выписывать людей до окончания срока лечения.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что если речь будет идти о жизни и смерти, то таких пациентов никто не выпишет.

"Ситуации бывают разные. Если, скажем, мы говорим об инфаркте, инсульте, то эти койки никогда не будут использовать для больных коронавирусом", – сказал министр.

Премьер Саулюс Сквернялис считает, что решение о досрочной выписке пациентов целесообразно, выбора нет.

"Да, целесообразно. Просто будет так что система здравоохранения не сможет справиться с наплывом больных ковидом, нам будут очаги, таких больниц не останется. Вообще, никакие услуги не смогут предоставлять", - сказал министр.

Однако проблему видят не только в нехватке коек - самая большая проблема будет, если не хватит врачей.

Каунасская больница Литовского университета медицинских наук утверждает, что работает на пределе. Особенно не хватает инфектологов.