Из-за коронавируса у задержанного мигранта самоизолировались 8 пограничников

"В прошлую пятницу на подходах к деревне Вилекай Игналинского района сотрудники погранзаставы Твярячяус Вильнюсского соединения СОГГЛ задержали трех мужчин и женщину. (...) В среду СОГГЛ по телефону получила информацию, что после того, как на мобильном пункте проверки на COVID-19 в Утене иностранцам были сделаны тесты, результат теста афганца оказался положительным", - говорится в сообщении.
Во время задержания и позже при охране мигрантов в помещениях в Игналине восемь пограничников пользовались средствами защиты. Теперь они вынуждены самоизолироваться, их проверят на коронавирус.
Как информирует СОГГЛ, после задержания мигранты подали прошения о предоставлении им временного территориального убежища в Литве. Задержанные изолированы в муниципальных помещениях в Игналине. Мигранты находятся под охраной пограничников.
У трех других задержанных были паспорта граждан Ирака, результаты их тестов были отрицательными.
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