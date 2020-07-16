aA
Восемь пограничников Игналинского региона вынуждены самоизолироваться после того, как стало известно, что тест на коронавирус у задержанного на границе с Беларусью афганца, по предварительным данным, оказался положительным, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Из-за коронавируса у задержанного мигранта самоизолировались 8 пограничников
© DELFI / Andrius Ufartas

"В прошлую пятницу на подходах к деревне Вилекай Игналинского района сотрудники погранзаставы Твярячяус Вильнюсского соединения СОГГЛ задержали трех мужчин и женщину. (...) В среду СОГГЛ по телефону получила информацию, что после того, как на мобильном пункте проверки на COVID-19 в Утене иностранцам были сделаны тесты, результат теста афганца оказался положительным", - говорится в сообщении.

Статьи по теме:
Каунасский очаг коронавируса разгорается - установлены еще два случая  (7)
СМИ: больной коронавирусом узбек грозится выйти на улицу и заразить других  (32)

Во время задержания и позже при охране мигрантов в помещениях в Игналине восемь пограничников пользовались средствами защиты. Теперь они вынуждены самоизолироваться, их проверят на коронавирус.

Как информирует СОГГЛ, после задержания мигранты подали прошения о предоставлении им временного территориального убежища в Литве. Задержанные изолированы в муниципальных помещениях в Игналине. Мигранты находятся под охраной пограничников.

У трех других задержанных были паспорта граждан Ирака, результаты их тестов были отрицательными.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Новый порядок оплаты отпуска по уходу за ребенком эксперт называла насмешкой  Соцмин уверяет, что не работать будет выгодно (2)

Министерство социальной защиты и труда Литвы ( Соцмин )...

Каунасский очаг коронавируса разгорается - установлены еще два случая (7)

В каунасской компании Hegelmann Transporte зарегистрированы...

Министр: необходимости возвращаться к обязательному ношению масок пока нет (8)

Сейчас нет необходимости возвращаться к обязательному...

Погода: воздух прогреется до 26 градусов

Наступила середина лета. Вернулись теплые, солнечные...

В литовских лесах появились боровики (2)

В социальной сети Facebook в последние дни появилось...

|Maža didelių žinių kaina