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В Литве введен карантин, по этой причине снова отложили похороны скончавшейся в конце февраля певицы Нелли Палтинене.
Сначала похороны были запланированы на март, но из-за карантина их отложили.
"Пока действует карантин. И муж из Германии приехать не сможет, и прах не привезут. В Литве все же будет возможность проститься. просто из-за сложившейся ситуации все откладывается на более поздний срок", – сказал Delfi близкий друг покойной священник Арунас Пешкайтис.
Он не скрывал, что дата похорон пока неизвестна. Предполагают, что это будет после карантина.
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