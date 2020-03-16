Сначала похороны были запланированы на март, но из-за карантина их отложили.

"Пока действует карантин. И муж из Германии приехать не сможет, и прах не привезут. В Литве все же будет возможность проститься. просто из-за сложившейся ситуации все откладывается на более поздний срок", – сказал Delfi близкий друг покойной священник Арунас Пешкайтис.

Он не скрывал, что дата похорон пока неизвестна. Предполагают, что это будет после карантина.