В Китае планировалось показать спектакль "Медведь", гастроли согласовывались более года.

"Было намечено посетить со спектаклем пять городов Китая и показать его восемь раз. На некоторые спектакли билеты уже были раскуплены. Решение отменить гастроли было принято вместе с организаторами гастролей в Китае", – говорится в распространённом НДТЛ сообщении.

Отправиться в Китай труппа НДТЛ должна была в конце апреля, а вернуться в – в конце мая.

Общее число смертей от коронавируса в Китае возросло до 1770, а число заразившихся во всем мире уже составило почти 71 тысячу человек.