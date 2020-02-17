В Китае планировалось показать спектакль "Медведь", гастроли согласовывались более года.
"Было намечено посетить со спектаклем пять городов Китая и показать его восемь раз. На некоторые спектакли билеты уже были раскуплены. Решение отменить гастроли было принято вместе с организаторами гастролей в Китае", – говорится в распространённом НДТЛ сообщении.
Отправиться в Китай труппа НДТЛ должна была в конце апреля, а вернуться в – в конце мая.
Общее число смертей от коронавируса в Китае возросло до 1770, а число заразившихся во всем мире уже составило почти 71 тысячу человек.
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