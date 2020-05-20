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В реанимационном отделении Каунасской клинической больницы у четырех работников установлен коронавирус, поэтому отделение закрыли на две недели.
Kauno klinikinės ligoninės korpuso renovacija
Kauno klinikinės ligoninės korpuso renovacija
© Asmeninis archyvas

С 19 мая работа реанимационного отделения Каунасской клинической больницы остановлена на две недели", – сказала на пресс-конференции 20 мая представитель Национального центра общественного здравоохранения Гинрета Мегелинскене.

Предполагают, что источник заражения - работник отделения, у которого диагностирована бессимптомная форма COVID-19.

"Причиной заражения может быть нарушения правил контроля над болезнью, например, неверная организация работы в реанимации, поскольку не сформированы постоянные команды, один и тот же работник работает и с больными и со здоровыми пациентами", – сказала Мегелинскене.

По ее словам, в больнице зафиксировали и другие нарушения.

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