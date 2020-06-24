Из-за коронавируса Иванов день в Литве празднуют намного скромнее

Государственная служба охраняемых территорий сообщает, что многие дирекции парков в этом году отменили традиционный праздник по случаю Иванова дня до следующего года.
Иванов день не отмечают в Жемайтийском национальном парке, в Кярнаве, в Девенишкском историческом региональном парке.
В других местах праздник отмечали, придерживаясь действующих ограничений.
Дирекция Виштитского регионального парка с местной общиной отмечала Иванов день во вторник вечером у озера Виштитис, дирекция Варняйского регионального парка провела праздник в понедельник на городище Шатриёс.
В национальном парке Куршской косы в Иванов день завершился фольклорный фестиваль Tek saulužė ant maračių. Дирекции Сартайского и Гражутского регионального парка организовала ночной поход на природе.
24 июня - Иванов день, день Ивана Купалы, день летнего солнцестояния. Это самый длинный день и самая короткая ночь в году.
Торжества по случаю этого праздника проводят и разные муниципалитеты.
Несмотря на то, что карантин в Литве отменен, по-прежнему в силе требование соблюдать дистанцию. В закрытом помещении участники мероприятий должны соблюдать дистанцию в 2 м, дистанцию можно не соблюдать, если все находятся в масках.
На открытом пространстве дистанция должна быть 1 м. Исключение касаются только членов одной семьи, которые живут вместе. Сейчас на открытом пространстве можно проводить мероприятия с участием до 700 человек.
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