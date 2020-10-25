Шаркницкас в зале заседания сидит рядом с Симуликасом.
"Во время заседания мы неизбежно общаемся, мы сидим в 50 см друг от друга (...). Вчера ночью я узнал, что его тест положительный, вот я и изолировался", – сказал депутат.
Узнав о болезни Симуликаса, изолировались и четыре работницы парламентского Бюро по правам человека, которые организовали заседание Комитета по правам человека.
Национальный центр общественного здравоохранения проводит расследование в связи с Симуликасом, выясняет все контакты и призывает людей, контактировавших с ним, изолироваться.
"Все, у кого был близкий контакт, мы рекомендуем никуда не ходить с сегодняшнего дня. Более подробная информация и нас будет сегодня вечером или завтра утром. Но поскольку сейчас пик политического сезона, люди должны понимать – если они знают, что был контакт, они должны изолироваться", – сказала представитель центра Аустина Вжесняускайте.
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