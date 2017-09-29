"Должностное лицо ДГБ Томас Якучёнис уволен со службы в связи с нарушением установленного в 40-ой статье Закона о разведке запрета использовать предоставляемые службой возможности не в служебных целях", - сообщила BNS представитель ДГБ по связям с общественностью и прессой Аурелис Каткувене.
Ранее портал 15 min.lt сообщал, что курировавший сферу энергетики сотрудник ДГБ Т. Якучёнис арендовал земельный участок застройщикам солнечных электростанций.
Ранее ДГБ признал, что сотрудник не соблюдал запрет осуществления экономической, хозяйственной, коммерческой или индивидуальной деятельности.
Как сообщила представитель департамента, в 2012-2015 годах фамилия Т. Якучёниса уже фигурировала в досудебных расследованиях, по завершении которых ему не были предъявлены подозрения, однако из-за возможных рисков в 2015 году его перевели на работу в другие внутренние подразделения.
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