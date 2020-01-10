На ул. Вильняус, 10, есть участок площадью 40,6 га, на нем находятся постройки компании Grigeo: цеха, котельные, мастерские, лаборатория, склады, административное здание, производственное и др., всего 33 объекта.

В четверг вечером глава Grigeo Гинтаутас Пангонис сказал, что в Григишкес нет такой трубы для стоков, какая была в Клайпеде.

"На другой стороне автострады есть плотина. Вода к нам приходит по каналу, мы ее используем для производства. Когда воды слишком много, излишки уходят по специальной трубе. Это воды реки Воке", – сказал он о трубе, зафиксированной журналистами DELFI.

Пангонис сказал, что это не та вода, которую используют в производстве.

"Есть часть, которую мы берем. Эту воду используем в производстве. Для использованной воды есть механические очистные сооружения, через них перекачивают воду, очищают ее в Vilniaus vandenys", – сказал он.

Жительница Григишкес, не пожелавшая назвать свое имя (личность девушки журналистам DELFI известна), рассказала, что местные боятся говорить о нарушениях.

"Запах был всегда, он точно еще будет оставаться какое-то время. Из той трубы, о которой говорят, что там чистая вода, иногда стекает коричневая вода, даже черная", – рассказала она.

По словам собеседницы, с территории Grigeo в Нерис выходят как минимум две трубы.

"Одна в передней части фабрики, где, как говорят, вода чистая, а другая с задней", – сказала девушка. Она считает, что еще могут быть трубы, которые на поверхности не видны.

Другие местные жители сказали DELFI, что боятся банкротства компании, ведь их знакомые там работают, люди останутся без работы.

По данным "Содры", 7 января в Grigeo Packaging работал 131 человек, в Grigeo Baltwood – 144, Grigeo Recycling – 45, Grigeo – 296. Итого: 616 рабочих мест.

В восточной части участка Grigeo в четверг после обеда чувствовался неприятный запах застоявшейся воды. Вдали видны были дымящиеся трубы.

В западной части участка слышались звуки работающего оборудования. В этой части DELFI зафиксировал первую трубу, из которой ничего не текло.

Однако ближе к берегу от участка находится деревянный мостик, из-под которого в Нерис что-то стекало, виднелись две струи.

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас 9 января вечером сказал DELFI, что на чертежах Vilniaus vandenys есть 10 труб, которые выходят в сторону Нерис.

"Это специфика завода, ему нужны эти трубы. Мы договорились, что в понедельник поедем и на месте все трубы осмотрим, осмотрим очистные сооружения и т.д.", – сказал он.

По словам Пангониса, между этими трубами есть канал, о котором упоминалось, а также – ловушки для нефти и дождевой воды.

"Дождевая вода стекает в Нерис", – сказал он. Собеседник не мог сказать, сколько труб находится под водой.

8 января Бенкунскас сказал, что сомневается в предоставленных данных о стоках Grigeo.

"На сегодняшний день у нас нет ответа на вопрос, всю ли использованную воду Григишкская фабрика передает на очистку компании Vilniaus vandenys. Мы не знаем также, есть ли на этой фабрике альтернативные очистные сооружения или альтернативные трубы", – писал он в Facebook.

Представитель Vilniaus vandenys Миндаугас Линкайтис сказал DELFI, что Grigeo - клиент муниципальной компании.

"Мы поставляем ей воду и услуги очистки стоков", – сказал он.

Линкайтис сказал, что через сети Vilniaus vandenys Grigeo в 2019 году компания, по предварительным данным, перекачала для очистки 603 170 куб. м сточных вод, это около 1,5% всего очищаемого в Вильнюсе количества стоков.

"В сутки в среднем 1800 куб. м, в месяц около 50 000 куб. м.

Каждый месяц мы берем на исследование образцы стоков - около 10 раз. В зависимости от результатов исследования этих стоков компании ежемесячно назначают дополнительный налог за очистку сильно загрязненных стоков", – сказал он.

"У нас нет информации о том, сливает ли Grigeo стоки только в систему Vilniaus vandenys", – продолжил Линкайтис.

Он заметил, что после появления информации о ситуации в Клайпеде, Vilniaus vandenys установила дополнительный счетчик, который фиксирует моментальную подачу стоков в сутки.

"Это для того, чтобы убедиться в точности данных, что в сеть не попадают нелегальные стоки. С руководством Grigeo договариваемся о визите для проверки оборудования, процесса очищения, хранения ила", – сказал он.

Группа компаний Grigeo производит бумажные полотенца, туалетную бумагу, бумажные салфетки и носовые платки, а также упаковочную бумагу, гофрированный картон и упаковки. Ей принадлежит бренд Grite.

На этой неделе появились подозрения в том, что Grigeo Klaipėda намеренно сливала в Куршский залив неочищенные стоки, а ущерб исчисляется миллионами евро.