Это решение было принято в пятницу на заседании Комиссии по управлению экстремальными ситуациями самоуправления.

"С 21 сентября на территории всего Расейнского района запрещаются все спортивные, культурные, развлекательные мероприятия, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, включая практические проверки деятельности, организуемые в виде соревнований", – сообщил муниципалитет в пятницу.

Этот запрет касается всех муниципальных учреждений и компаний, а также физических и юридических лиц.

С понедельника также запрещено посещение учреждений культуры, отдыха, развлечений и спорта и физическое обслуживание посетителей. Запрещается также деятельность центров дневной занятости для детей, людей с недугами и пожилых людей.

Руководители общего и неформального обучения должны следить за эпидемиологической ситуацией и принимать соответствующие решения о форме обучения, а компании услуг призывают работать удаленно.

С понедельника муниципальные и бюджетные учреждения района будут обслуживать население лишь удаленным способом.

По данным мэрии, количество заболеваний COVID-19 в Расейнском районе составляет 134,5 на 100 000 жителей. Между тем, по Литве этот показатель достигает – 20,1 случаев.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), в Расейнском районе коронавирусом больны 43 человека. 27 случаев связаны со вспышкой в комиссариате полиции.