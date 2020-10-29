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В связи с большой нагрузкой Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) не будет детализировать случаи коронавируса в учебных учреждениях.
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© Ignas Rusilas

Ранее эта информация предоставлялась на интернет-сайте НЦОЗ.

"Эту информацию мы отдельно собирали из системы ручным способом, а по причине фиксирования такого большого числа случаев инфекции, какое отмечается сегодня, это становится невозможным", – сказала BNS в четверг представитель НЦОЗ Юстина Пятравичене.

Она утверждает, что сегодня устанавливается "по нескольку десятков случаев коронавируса в образовательных учреждениях".

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"Мы обращаем внимание, что специалисты и далее будут вводить систему информацию о заболеваниях в учебно-воспитательных учреждениях, проводить эпидемиологические расследования, в том объеме, в котором должны, сообщать общественности", – комментировала она.

По данным НЦОЗ, с сентября коронавирусная инфекция была подтверждена у 765 школьников, 462 работников учебно-воспитательных учреждений и 213 студентов.

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