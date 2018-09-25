Вскоре выяснилось, что оборвались провода, по какой причине - стали выяснять. Оказалось, что виновником был бобер. Он подгрыз дерево, а оно упало на провод, искра с провода стала причиной пожара – загорелся луг рядом с городским виадуком. Вскоре на место происшествия приехали пожарные-спасатели, они потушили луг. Однако часть города по-прежнему оставалась без света.

Инспектор Рокишкской станции пожарной безопасности и спасения Рокишкиса Виргилиюс Куликаускас сказал, что причина пожара была ясна – подгрызенное бобром дерево упало на провода и оборвало их. После тушения пожара, пожарные-спасатели еще ждали работников электросетей, поскольку место было опасным из-за оборванных проводов.

Проблему устранили и через несколько часов в городе появилось электричество.