В Балтийском море сейчас лучше не плавать: из-за жары в воде резко размножились некоторые виды водорослей, ядовитых для человека.
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Жителям Польши, Литвы и Швеции рекомендуют не заходить в воду.

Как говорят ученые из финского экологического института SKYE, водоросли распространялись столь сильно всего лишь несколько раз в за нынешнее десятилетие.

Впрочем, это дает ученым возможность изучить биологические свойства водорослей: раньше с материалом для исследования были проблемы, а теперь достаточно просто пойти на пляж с ведром.

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