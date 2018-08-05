Жителям Польши, Литвы и Швеции рекомендуют не заходить в воду.

Как говорят ученые из финского экологического института SKYE, водоросли распространялись столь сильно всего лишь несколько раз в за нынешнее десятилетие.

Впрочем, это дает ученым возможность изучить биологические свойства водорослей: раньше с материалом для исследования были проблемы, а теперь достаточно просто пойти на пляж с ведром.