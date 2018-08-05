Жителям Польши, Литвы и Швеции рекомендуют не заходить в воду.
Как говорят ученые из финского экологического института SKYE, водоросли распространялись столь сильно всего лишь несколько раз в за нынешнее десятилетие.
Впрочем, это дает ученым возможность изучить биологические свойства водорослей: раньше с материалом для исследования были проблемы, а теперь достаточно просто пойти на пляж с ведром.
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