Для большинства детей это был их первый полет на самолете, поэтому они были немного обеспокоены, однако улыбка окрашивала их лица, когда им напоминали, что в Лапландии их ждет встреча с Дедом Морозом и масса развлечений.

Дети съехались в Вильнюс из разных городов Литвы: Шакяй, Паланги, Расейняй, Купишкиса, Радвилишкиса, Мажейкяй, Кедайняй, Алитуса, Таураге, Варены.

Вместе с детьми в Лапландию отправились известные литовские исполнители Мерунас Витульскис и Доматас Монтвидас с семьями.

В прошлом году в Лапландию ездили дети из примерных многодетных семей, которые испытывают финансовые трудности.

Поездку детей в Лапландию третий год финансирует компания Norfa. Ее руководитель Дайнюс Дундулис сказал, что с наступлением Рождества каждый человек, каждая компания чувствует необходимость участвовать в создании чуда и хочет подарить другим радость.

С самого начала этой инициативы в ней участвует и компания Kidy Tour, организующая встречу детей с Дедом Морозом и развлечения.