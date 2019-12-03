Для большинства детей это был их первый полет на самолете, поэтому они были немного обеспокоены, однако улыбка окрашивала их лица, когда им напоминали, что в Лапландии их ждет встреча с Дедом Морозом и масса развлечений.
Дети съехались в Вильнюс из разных городов Литвы: Шакяй, Паланги, Расейняй, Купишкиса, Радвилишкиса, Мажейкяй, Кедайняй, Алитуса, Таураге, Варены.
Вместе с детьми в Лапландию отправились известные литовские исполнители Мерунас Витульскис и Доматас Монтвидас с семьями.
В прошлом году в Лапландию ездили дети из примерных многодетных семей, которые испытывают финансовые трудности.
Поездку детей в Лапландию третий год финансирует компания Norfa. Ее руководитель Дайнюс Дундулис сказал, что с наступлением Рождества каждый человек, каждая компания чувствует необходимость участвовать в создании чуда и хочет подарить другим радость.
С самого начала этой инициативы в ней участвует и компания Kidy Tour, организующая встречу детей с Дедом Морозом и развлечения.
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