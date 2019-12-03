3 декабря 100 детей ждало чудо – из Вильнюсского аэропорта в Лапландию, к Деду Морозу, вылетел самолет с ними на борту. В этом году в социальной акции, которую организовал портал DELFI, "Миссия Лапландия" участвовали способные, талантливые дети, которые хорошо учатся. Все эти дети из малоимущих семей и учатся в художественных и музыкальных школах.
© DELFI / Domantas Pipas

Для большинства детей это был их первый полет на самолете, поэтому они были немного обеспокоены, однако улыбка окрашивала их лица, когда им напоминали, что в Лапландии их ждет встреча с Дедом Морозом и масса развлечений.

Дети съехались в Вильнюс из разных городов Литвы: Шакяй, Паланги, Расейняй, Купишкиса, Радвилишкиса, Мажейкяй, Кедайняй, Алитуса, Таураге, Варены.

Вместе с детьми в Лапландию отправились известные литовские исполнители Мерунас Витульскис и Доматас Монтвидас с семьями.

В прошлом году в Лапландию ездили дети из примерных многодетных семей, которые испытывают финансовые трудности.

Поездку детей в Лапландию третий год финансирует компания Norfa. Ее руководитель Дайнюс Дундулис сказал, что с наступлением Рождества каждый человек, каждая компания чувствует необходимость участвовать в создании чуда и хочет подарить другим радость.

С самого начала этой инициативы в ней участвует и компания Kidy Tour, организующая встречу детей с Дедом Морозом и развлечения.

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