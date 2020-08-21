Из Венесуэлы прибыли первые литовцы

Министерство сообщило, что это первые литовцы, которые были перемещены из Венесуэлы на основании Закона о переселении лиц в Литву.
Прибывшие в Литву из Венесуэлы будут размещены в Центре приема беженцев.
В сентябре прошлого года правительство начало процесс переселения лиц из Венесуэлы в Литву.
Такое решение было принято по предложению МИД из-за обострившейся политической ситуации в Венесуэле, продолжающихся там экономического и гуманитарного кризисов.
Правительство в мае этого года выделило 158,8 тыс евро для перемещения 12 лиц литовского происхождения.
По данным МИД, в настоящее время примерно 50 граждан Литвы и лиц литовского происхождения рассматривают возможность переезда на жительство в Литву.
"Переселенцам будут компенсированы дорожные расходы, предоставлено жилье, выделены пособия на обустройство и приобретение самого необходимого, на обучение детей, будет оказана помощь в изучении литовского языка и др.", - отмечается в пресс-релизе.
По данным Реестра жителей Литвы, в Венесуэле проживает 187 граждан Литвы. Литовская община в этой стране объединяет около 400 человек литовского происхождения. Считается, что в Венесуэле проживают около 1 тыс. граждан Литвы и лиц литовского происхождения.
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