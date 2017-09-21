"Я думал, что точно не буду писать о мероприятии, посвященном 85-летию Альгирдаса Бразаускаса в парламенте. Но, услышав выступление Юстаса-Винцаса палецкиса, не смог сдержаться. Бразаускас, оказывается, "объединил ЗАВИСИМУЮ И НЕЗАВИСИМУЮ" Литву в одну Родину". Оккупация? Бах! Это просто была зависимая Литва. Которую Бразаускас присоединил к независимой", – такую запись консерватор Мантас Адоменас оставил у себя на фейсбуке.

Подписант Акта о независимости, бывший европарламентарий Палецкис 21 сентября утром выступил на пленарном заседании в парламенте по случаю, 85-летия президента, премьер-министра XII и XIII правительства Литвы Бразаускаса.

"Профессор Юстинас Каросас, философ, который много лет работал в этом зале депутатом, писал: "Наши новые политические патриоты как черт ладана боялись той простой правды, которой в силу неопытности они могли не знать: а именно – понятие коллаборанты утрачивает свое отрицательное значение тогда и настолько, когда и насколько это явление становится необходимым условием для сохранения народа". Такое философское, но, я бы сказал, меткое замечание. Не все, но многие, очень многие жители Литвы – инженеры, учителя, врачи, земледельцы, художники, представители разных профессий, жившие и работавшие в долгие десятилетия оккупации – они, я уверен, есть и в этом зале – вместе с Бразаускасом могли бы повторить: и тогда мы работали для Литвы. Конечно, особого уважения заслуживает то небольшое меньшинство, которое тогда не только работало для Литвы, но и распространяло слово правды, боролось, рисковало свободой и находилось в тюрьмах до перестройки", – сказал Палецкис.

Он отметил, что Бразаускас – связующее звено для двух разных, казалось бы несочетающихся между собой эпох истории страны.

"В этом его уникальность. Первый избранный жителями Литвы президент. Он занимал высокие посты и в той Литве, и в этой, объединяя зависимую и независимую Литву в неделимую Родину, не давая делить людей на приплевшихся "из прошлого" и спустившихся из будущего", – сказал Палецкис.

Почетный председатель СО-ХДЛ профессор Витаутас Ландсбергис сказал DELFI: "У Палецкиса и спрашивайте. Они там создают всю эту доктрину, пропагандируют ее. Каким образом он (Бразаускас – DELFI) объединил зависимую Литву? Как он может объединить? Так может Антанас Снечкус общединил, или еще кто-то?"

Ландсбергис сказал, что цель таких разговоров - утверждение той "зависимой Литвы" как Литовского государства.

"Если за этим высказыванием кроется та старая цель показать, что оккупированная СССР Литва, якобы республика, это тоже Литовское государств – так они, эти левые говорят – так это неправда", – подчеркнул он.

Профессор заметил, что "Много таких вещей (баламутящих сознание жителей Литвы – DELFI) есть. "И всякие московские деятели со своими фразами, искажающими реальность. Появляются и в Литве их помощники, которые при случае искажают реальность", – сказал профессор.

Между тем Палецкис сказал DELFI, что говорил, опираясь на название книги Бразаускаса "И тогда мы работали во имя Литвы".

"Мне кажется, что он справедлив. Есть сотни тысяч, а может, миллионы людей, которые в те годы оккупации работали во имя Литвы, старались, чтобы в Литве было лучше, что бы она была более культурной, светлой, чтобы появились новые заводы, фабрики, чтобы защитить литовскость. И в определенном смысле это было сделано", – сказал он.

Палецкис заметил: "Откуда взялось возрождение? Его не импортировали из Америки или из Германии. Местные литовцы создали это возрождение и взлелеяли его, и наконец победили".

Говоря о замечаниях Ландсбергиса, он удивлялся: "Делать выводы могут все. Но было сказано, что сказано – прочтите весь текст. И я могу сказать, что тот же Ландсбергис в то время работал для Литвы, я так думаю. Или он не хочет этого признать?".