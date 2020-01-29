28 января, около 21 ч., в Шяуляйском СИЗО осужденный на пожизненное заключение (1985 г.р.), когда его вели по коридору, угрожая самодельным колющим оружием взял в заложницы младшего специалиста отдела безопасности и пытался сбежать из СИЗО

Другие работавшие в эту смену специалисты, оценив ситуацию и для защиты своей коллеги, сопровождая осужденного, разрешили ему выйти за пределы территории. За воротами осужденный отпустил заложницу и пытался скрыться, но был задержан надзирателями и подоспевшими им на помощь полицейскими, сообщает Департамент тюрем.

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Во время задержания был применен электрошокер Taser.

Сотрудницу СИЗО доставили в больницу. У нее на шее были поверхностные повреждения. Кроме того, пострадавшей оказали психологическую помощь. Женщина проработала в СИЗО почти год.

Криминальная разведка Департамента тюрем проводит расследование в связи с бегством осужденного. В Шяуляйском СИЗО начата служебная проверка.

Д.Кряучунас был осужден на пожизненное за жестокое двойное убийство в 2003 году. На момент совершения убийства ему самому за месяц до этого исполнилось 18 лет. Он - самый молодой осужденный на пожизненное заключение преступник в Литве. Кряучунас убил 18-летних Индре С. и Аушру С.

Кряучунас был задержан в конце июня 2003 года, когда в Шяуляй в одном из многоквартирных домов на ул. Лирос обнаружили тела двух девушек.

Девушки были жестоко убиты. Во время допроса Кряучунас сказал, что утром 25 июня он зашел к Аушре С. В гостях у нее была Индре С. Он поругался с девушками на кухне - якобы они посмеялись над его подругой. Когда Кряучунас стал им угрожать, они сказали, что с ним разберутся их знакомые парни.

Тогда Кряучунас ударил Аушру кулаком в лицо и, схватив оказавшийся под рукой металлический прут ударил им ее по голове. Девушка упала, а Индре стала убегать из кухни. Кряучунас нагнал ее и стал бить прутом (эксперты насчитали 12 ударов).

Затем Кряучунас ножом перерезал Индре вены на обеих руках. Вернувшись на кухню, он добил Аушру. Одной из девушек он отрезал палец. Уходя, он забрал из квартиры три телефона (один подарил своей девушке, один оставил себе, а третий продал). Когда стемнело, он еще два раза возвращался в квартиру и вынес оттуда ценные вещи (телевизор, музыкальный центр и др.).

Однако потом Кряучунас заявил, что никого не убивал и что пришел в квартиру, когда они уже были мертвы. Предполагают, что изменить показания Кряучунаса надоумила мать (юрист, ранее работавшая в таможенной службе). В КПЗ у него был телефон, с ним часто созванивалась мать и консультировала его. Но эти беседы прослушивала полиция.

"Виновник преступления вел себя равнодушно и даже цинично, после убийства несколько раз приходил в квартиру за вещами, которые отдал своей подруге", – констатировал суд.

Осужденный Кряучунас подавал жалобы в ЕСПЧ и Комитет ООН по правам человека, но тщетно. Он находился в Лукишкской тюрьме-СИЗО. После ее закрытия его перевели в Шяуляйский СИЗО, где он и сидел в одиночной камере.

Департамент тюрем пока не комментирует, куда и зачем Кряучунаса вели, когда он пытался бежать.

В среду после обеда портал DELFI получил якобы письмо Кряучунаса, в котором он уверял, что никого не убивал.

DELFI поинтересовался у Департамента тюрем, мог ли Кряучунас написать это письмо.

Представитель департамента Симона Баненене ответила: "Осужденный изолирован, находится под наблюдением. У него не было никакой возможности выслать письмо. Информацию об этом письме оценят сотрудники, которые проводят расследование".

Во время обысков в среду в СИЗО у заключенных нашли и изъяли 3 самодельных колющих предмета, два металлических шила с деревянной рукояткой, наточенная железная ложка, небольшое количество лекарств, предназначение которых неизвестно, самодельный кипятильник. В камерах также нашли запрещенные вещи, такие как MP3-плеер, наушники, антенна для телевизора и т.д.