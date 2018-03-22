В среду вечером СОГГ было получено сообщение Национального бюро трансплантации о том, что нужен вертолет для доставки донорских органов.
В четверг в 1.30 ч. из Тракайского района (деревня Палукснис) вылетел вертолет Eurocopter 145.
В Шяуляй он совершил посадку у Республиканской больницы.
Из Шяуляй Eurocopter 145 вылетел в 3.55 ч. Через 45 минут он уже совершил посадку в Вильнюсе, у Сантаришкской клиники.
В 5 ч. вертолет вернулся на базу.
СОГГ и НБТ подписали соглашение, согласно которому вертолеты Eurocopter в случае необходимости перевозят донорские органы.
Как информирует НБТ, органы умершего донора дадут надежду вернуться к нормальной жизни шести людям, поскольку, кроме сердца, доставили еще 5 органов и тканей.
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