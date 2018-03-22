В среду вечером СОГГ было получено сообщение Национального бюро трансплантации о том, что нужен вертолет для доставки донорских органов.

В четверг в 1.30 ч. из Тракайского района (деревня Палукснис) вылетел вертолет Eurocopter 145.

В Шяуляй он совершил посадку у Республиканской больницы.

Из Шяуляй Eurocopter 145 вылетел в 3.55 ч. Через 45 минут он уже совершил посадку в Вильнюсе, у Сантаришкской клиники.

В 5 ч. вертолет вернулся на базу.

СОГГ и НБТ подписали соглашение, согласно которому вертолеты Eurocopter в случае необходимости перевозят донорские органы.

Как информирует НБТ, органы умершего донора дадут надежду вернуться к нормальной жизни шести людям, поскольку, кроме сердца, доставили еще 5 органов и тканей.