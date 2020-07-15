Из семи новых случаев коронавируса в Литве - 5 привозных

"По одному случаю зафиксировали в Мариямпольском и Клайпедском округах, три – в Вильнюсе, два – в Каунасе", – сказала на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

В эту статистику не включили 14 узбеков каунасской транспортной компании, у которых коронавирус установили во вторник вечером. Всего в компании заболели 18 человек. По словам Лингене, заболевших может быть еще больше.Все больные - иностранцы.

В Клайпеде коронавирус установили у дальнобойщика, который приехал из Украины.

"Это водитель-дальнобойщик, похоже, это становится проблемой", – сказала Лингене. Он вернулся 4 июля, первые симптомы появились 12 июля, в больнице у него диагностировали COVID-19.

4 контакта изолированы.

В Вильнюсском округе коронавирус установили у вернувшегося из Барселоны гражданина. Он приехал, почувствовал симптомы и изолировался. Выясняют, с кем этот человек контактировал.

Еще один случай считается привозным, но эта информация может измениться: в Вильнюсе заболел человек, который 6 июля вернулся из Польши.

"В этой семье есть малолетний ребенок, который посещает детский сад-ясли Karuselė. В этом детском саду 25 июня коронавирус был установлен у одного ребенка, там провели обследование, но других больных не выявили. Сейчас проверяют всех, кто контактировал со вторым ребенком", – сказала Лингене.

"Тогда и выяснится, привезена болезнь из Польши или все же человек заразился в Литве", – прибавила она.

Четвертый случай диагностирован у жителя Шальчининкского района, который почувствовал симптомы 11 июля и был госпитализирован. Установили 16 близких контактов, в их числе два работника скорой помощи и 9 работников больницы. Все эти люди изолированы. Пока неясно, как заразился этот пациент.

Еще один случай заболевания - в Мариямпольском округе, человек почувствовал симптомы 10 июня, диагноз подтвердили в Шакяйской больнице. Никаких контактов нет.

Еще два случая установили у работников каунасской компании, которая стала новым очагом.

"Потом пришли данные еще о 14 больных из этой компании", – сказала Лингене, заметив, что их в статистику включат позже.