Исследование было проведено на основе находящихся в открытом доступе данных интернет-магазинов в обеих странах. Производился анализ цен на одни и те же продукты по самым низким ценам в Литве и Польше при расчете на 12 блюд праздничного стола. Продукты и блюда: белый салат, селедка под шубой, свекольный салат, пирожки с грибами, селедка с яблоками, хлеб, изюм, замороженный пангасиус, мандарины, земляные орехи, банановый и апельсиновый сок.

Руководивший работавшей над задачей группой исследователей Арунас Визицкас заметил, что молочные продукты, рыба в Польше дешевле. В Литве в меньшую сумму обходятся овощи и фрукты. Правда, говорит он, сравнить цены на некоторые изделия, например, хлеб оказалось сложнее. В Литве и Польше различается само качество различается качество хлеба.

Представитель участвовавшего в проекте сайта Pricer.lt, утверждает, что разница, скорее всего, была бы заметна при покупке продуктов не в интернет-магазинах, а в торговых сетях с низкими ценами соседней страны, которые большинство жителей Литвы и посещает.

Разница небольшая

Корзина необходимых для приготовления указанных блюд продуктов в Литве составляет 26,57, а в Польше - 24,82 евро. То есть, корзина поляков оказалась дешевле на 1,75 евро, разница цены корзины в двух странах составляет 7,1%.

Наибольшая разница была обнаружена в ценах на продукты для приготовления белого салата. Если картофель, морковь, яйца, консервированный горошек, соленые огурцы, майонез покупать в Польше, то стоимость корзины составит 2,84, в Литве - 3,73 евро. Разница в 89 центов

В Польше также дешевле обойдется и приготовление пирожков с грибами. Разница в цене корзины 46 центов. Меньше окажутся и расходы соседей на приготовление селедки с яблоками (разница - 0,7 евро.), на покупку замороженного пангасиуса (0,7 евр.).

Тем не менее и в Литве есть блюда, которые обходятся дешевле, чем в польских магазинах. К примеру, селедка под шубой и традиционный свекольный салат (разница - 0,27 и 0,2 евр.). Часто в Сочельник на стол выставляют и отдельные продукты, например, хлеб и мандарины. Наибольшая разница наблюдается при покупке хлеба, его килограмм в Польше на 0,74 евр. дороже, чем в Литве (соответственно в Литве на 0,07 и 0, 12 евр. дешевле, чем в Польше).

Оказалось, что в Литве ниже и цены на изюм. Зато в Польше можно дешевле купить мандарины, земляные орехи, бананы и апельсиновый сок.

По мнению главного экономиста банка Swedbank Нериюса Мачюлиса, небольшая разница в стоимости корзины продуктов не удивила. Расходы на поездки в польские торговые центры, говорит он, чаще всего окупаются лишь при покупке продуктов питания в больших количествах.

"Наибольшая выгода можно получить при покупке в Польше товаров по акции, их цена порядком отличается. Таких товаров покупает намного больше, чем нужно. Иногда покупают друзьям, соседям или с расчетом на долгий срок. Тогда появляется возможность для большей экономии. Однако если есть необходимость в том, чтобы поездка в целом окупилась, в нашем случае - окупился бы праздничный стол, я сомневаюсь, что существующая разница в ценах покроет и расходы на топливо, и расходы, связанные с тратой времени", - говорит Мачюлис.

DELFI в октябре сообщал, что в Литве наблюдается тенденция роста цен на определенные продукты питания. К примеру, в сентябре-октябре цена самого дешевого сливочного масла в среднем росла на 8,2%, а в октябре, по сравнению с началом года, стоимость данного продукта выросла на 51,6%. Также выявили тенденцию к подорожанию корзины товаров по самым низким ценам.

Мачюлис это объясняет ростом цен на продукты по всему Евросоюзу, особенно в Западной Европе. По словам экономиста, в Литве и Польше наблюдаются схожие тенденции в смысле повышения стоимости пищевых продуктов, поэтому испугавшиеся роста цен жители Литвы при покупке продуктов в польских магазинах много не выиграют.