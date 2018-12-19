Бывший лидер постсоветской организации "Единство" Валерий Иванов, подозреваемый в шпионаже в пользу России, 19 декабря был освобожден из-под стражи. Эту информацию подтвердила прокуратура.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Могу подтвердить, что сегодня этого человека освободили", – сказала BNS пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

По ее словам, Иванова отпустили, поскольку больше не было необходимости оставлять его под арестом, однако ему "назначен комплекс мер пресечения, которые обеспечат его участие в процессе".

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Иванова задержали, когда во время обыска в его доме обнаружили огнестрельное оружие. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия.

Однако параллельно правоохрана выясняет, участвовал ли Иванов в шпионаже в пользу России. В шпионаже подозревают группу лиц, включая бывшего главу Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса, который находится под арестом с октября.

О расследовании правоохрана рассказала 19 декабря, точное число подозреваемых не указано.

По словам генпрокурора Эвалдаса Пашилиса, в ходе шпионажа метили в "наиболее чувствительные для общества места", включая дело 13 января, которое рассматривают в суде.

За шпионаж в Литве грозит наказание на срок от 2 до 10 лет.

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