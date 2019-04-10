Станисловас Томас, разбивший памятную доску офицеру Йонасу Норейке - генералу Ветре, в среду был освобожден из-под ареста.
Stanislovas Tomas kūju daužo generolo Vėtros atminimo lentą
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Ему назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, эту информацию BNS подтвердила Генпрокуратура Литвы.

"Назначили две меры пресечения – письменная подписка о невыезде и изъятие документов", – сказала пресс-секретарь прокуратуры Рита Стундене.

По ее словам, Томасу предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и надругательстве над памятным местом.

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Стундене сказала, что прокурор обратился в суд с просьбой рассмотреть дело в ускоренном порядке.

Томас разбил памятную доску публично и разместил видео в фейсбуке.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил, что памятную доску восстановит муниципалитет.

В обществе деятельность Норейки оценивают неоднозначно. и уже некоторое время не смолкают дискуссии о том, надо ли оставить памятную доску в его честь. Норейка будучи командующим Шяуляйским округом подписал документы о создании гетто и распределении имущества евреев.

Защитники Норейки подчеркивают его заслуги в антисоветском подполье, акцентируют, что позже в военные годы он сам участвовал в антинацистской деятельности.

Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год расстрелян оккупационной советской властью.

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