"Всех, кто был задержан на 10 дней, освобождают из-под ареста", - сказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.
Такой же срок ареста был назначен судье Верховного суда Литвы Эгидиюсу Лаужикасу, однако 22 февраля Вильнюсский окружной суд удовлетворил его жалобу и отменил назначенный ему 21 февраля арест на 10 дней.
На 10 дней был задержан и судья Литовского апелляционного суда Викторас Кажис, но решением суда его освободили 28 февраля вечером.
Всем освобожденным назначена другая мера пресечения - на этот раз в виде письменной подписки о невыезде и запрещения общаться с определенными людьми.
Расследование по делу о коррупции в судах проводят Генпрокуратура и Служба спецрасследований. Всего в деле 33 подозреваемых. В их числе - 8 судей, 6 адвокатов, мэр Друскининкай, его помощник и др. На прошлой неделе Вильнюсский участковый суд назначил меру пресечения в виде ареста 19 подозреваемым.
Подозревают, что за подходящие постановления судьям платили взятки в размере от 1000 до 100 000 евро. В общей сложности, по данным следствия, речь идет о примерно 400 000 евро.
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