"Всех, кто был задержан на 10 дней, освобождают из-под ареста", - сказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

Такой же срок ареста был назначен судье Верховного суда Литвы Эгидиюсу Лаужикасу, однако 22 февраля Вильнюсский окружной суд удовлетворил его жалобу и отменил назначенный ему 21 февраля арест на 10 дней.

На 10 дней был задержан и судья Литовского апелляционного суда Викторас Кажис, но решением суда его освободили 28 февраля вечером.

Всем освобожденным назначена другая мера пресечения - на этот раз в виде письменной подписки о невыезде и запрещения общаться с определенными людьми.

Расследование по делу о коррупции в судах проводят Генпрокуратура и Служба спецрасследований. Всего в деле 33 подозреваемых. В их числе - 8 судей, 6 адвокатов, мэр Друскининкай, его помощник и др. На прошлой неделе Вильнюсский участковый суд назначил меру пресечения в виде ареста 19 подозреваемым.

Подозревают, что за подходящие постановления судьям платили взятки в размере от 1000 до 100 000 евро. В общей сложности, по данным следствия, речь идет о примерно 400 000 евро.