Из опасений коронавируса МИД Литвы рекомендует не посещать Центральный Китай

Министерство призывает не ездить в города: Ухань, Чиби, Эчжоу , Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, где объявлен карантин.

Новый короновирус в Китае уже унес жизни как минимум 26 человек.

Он достиг уже и других стран Азии, кроме того, случаи заражения были зарегистрированы и в более удаленных странах, подозрения на заболевания возникают и в некоторых Европейских странах.