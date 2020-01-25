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В связи с распространением в Китае опасного коронавируса Министерство иностранных дел Литвы рекомендует литовским гражданам не ездить в города центральной китайской провинции Хубэй.
Из опасений коронавируса МИД Литвы рекомендует не посещать Центральный Китай
© AFP / Scanpix

Министерство призывает не ездить в города: Ухань, Чиби, Эчжоу , Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, где объявлен карантин.

Новый короновирус в Китае уже унес жизни как минимум 26 человек.

Он достиг уже и других стран Азии, кроме того, случаи заражения были зарегистрированы и в более удаленных странах, подозрения на заболевания возникают и в некоторых Европейских странах.

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