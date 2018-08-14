В 2017 году за чертой бедности находилось около 650 000 жителей Литвы, что составляет 22,9% всего населения страны.

В 2016 г. таких людей было 630 000 (21,9%).

За год количество бедствующих увеличилось на 20 000 человек, или 1%.

Чертой бедности в прошлом году в Литве было 307 евро в месяц на одного человека и 644 евро для семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет, сообщил Департамент статистики.

С начала 2018 года в Литве на каждого ребенка платят по 30 евро в месяц. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в прямом эфире на DELFI TV 13 августа сказал, что в проекте бюджета на 2019 г. предусмотрено увеличить эту сумму до 50 евро.

"Останется определенная оценка, связанная с доходами. Как это было до появления "детских" денег. Сеньи, где доходы ниже установленных на одного человека, будут получать еще по 15 евро сверху и за третьего ребенка немного больше. Но пока 50 евро, мы это гарантируем. Все остальное - на стадии разработки", – сказал он.

Сейчас семьи, воспитывающие 1-2 детей, могут надеяться на дополнительные выплаты, если на одного члена семьи в месяц выходит меньше 183 евро. Это касается и семей с тремя и более детьми (в таком случае доходы не учитывают).

Премьер отметил, что молодым семьям поможет и возможность получения льготного кредита в регионе.

Комментируя статистику роста нищеты, премьер заверил, что реальные доходы людей растут. Это связано с принятыми налоговыми поправками.

"На рынке труда ситуация такова, что у всех есть возможность переквалифицироваться и начать работать. Часть людей – это надо признать – надолго выпали с рынка труда, и просто не хотят возвращаться. Живут на социальные выплаты и пособия. Как их побудить к этому, появятся решения с 1 января", – сказал Сквернялис.

Он заметил, что тем, кто недавно устроился, какое-то время вместе с зарплатой будут платить и пособие, чтобы люди не говорили, что им не выгодно работать.

В ухудшении статистики Сквернялис винит "теневую" экономику.

"Факт тот, что большая "тень" есть. У нас очень много людей декларирует минимальные доходы, но реально пользуется социальными выплатами, получают часть зарплаты наличными, "в конверте". В официальной статистике есть лишь официальные зарплаты", – заметил Сквернялис.

Он считает, что принятая реформа, связанная с объединением налогов работника и работодателя, средства снижения "тени" должны изменить ситуацию с людьми, находящимися за чертой бедности.

Глава правительства Литвы обратил внимание на людей старшего возраста, которые в стране сталкиваются с самым большим разобщением.

Жители 65 лет и старше в 2017 г. составляли 33,4% от всех людей, живущих за чертой бедности, по сравнению с 2016 г. их количество увеличилось на 5,7%.

По словам Сквернялиса, ситуацию должно исправить индексирование пенсий, т.е. повышение доходов пенсионеров.