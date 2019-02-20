Из Лукишкской тюрьмы-СИЗО в Вильнюсе в другие колонии 19 февраля перевезли еще 27 осужденных на пожизненное заключение, сообщает Минюст.
© DELFI / Dainius Sinkevičius

"Сейчас надо провести перераспределение заключенных других категорий. часть осужденных из других колоний и тюрем перевели на Лукишкес для отбывания кратковременных наказаний на срок до полугода", – сказал вице-министр юстиции Эрнестас Юрконис.

Он подтвердил, что в Паневежскую колонию перевели единственную в Литве женщину, приговоренную к пожизненному заключению за убийство двух сыновей, Алму Бружайте.

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На прошлой неделе из тюрьмы увезли 28 осужденных на пожизненное (всего их в Вильнюсе было 92).

На прошлой неделе из Лукишкской тюрьмы перевели 33 из 52 осужденных за особо тяжкие преступления.

Всех заключенных на пожизненное заключение и за особо тяжкие преступления из Лукишкской тюрьмы планируют перевести до 1 апреля. Позже из СИЗО переведут тех, кто находится в заключении до суда.

"Следующий этап – до июля из Вильнюса должны перевести подследственных", – сказал Юрконис.

Всего в Лукишкской тюрьме-СИЗО в начале года было 600 осужденных и арестованных. Лукишкскую тюрьму планируют закрыть до 31 декабря 2019 года.

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