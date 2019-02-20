"Сейчас надо провести перераспределение заключенных других категорий. часть осужденных из других колоний и тюрем перевели на Лукишкес для отбывания кратковременных наказаний на срок до полугода", – сказал вице-министр юстиции Эрнестас Юрконис.
Он подтвердил, что в Паневежскую колонию перевели единственную в Литве женщину, приговоренную к пожизненному заключению за убийство двух сыновей, Алму Бружайте.
На прошлой неделе из тюрьмы увезли 28 осужденных на пожизненное (всего их в Вильнюсе было 92).
На прошлой неделе из Лукишкской тюрьмы перевели 33 из 52 осужденных за особо тяжкие преступления.
Всех заключенных на пожизненное заключение и за особо тяжкие преступления из Лукишкской тюрьмы планируют перевести до 1 апреля. Позже из СИЗО переведут тех, кто находится в заключении до суда.
"Следующий этап – до июля из Вильнюса должны перевести подследственных", – сказал Юрконис.
Всего в Лукишкской тюрьме-СИЗО в начале года было 600 осужденных и арестованных. Лукишкскую тюрьму планируют закрыть до 31 декабря 2019 года.
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