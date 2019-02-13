Из Лукишкской тюрьмы-СИЗО переводят осужденных на пожизненное заключение. 13 февраля переведут 33 осужденных, в их числе и приговоренную на пожизненное заключение за убийство двоих сыновей Алму Бружайте (это единственная в Литве женщина, приговоренная к такому наказанию). Об этом BNS информировал вице-министр юстиции Эрнестас Юрконис.
© DELFI / Domantas Pipas

"И она (Бружайте – BNS) должна переехать. Все условия созданы. Еще летом выделили немного средств, и Паневежская женская колония сделала все необходимое, чтобы там можно было содержать приговоренную к пожизненному сроку заключенную (...) Она будет находится одна в помещении-камере", – сказал Юрконис, заметив, что ее в Паневежис переведут примерно через месяц.

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По его словам, 12 февраля вывезли около 50 осужденных за тяжкие преступления на срок больше 10 лет. Он заметил, что в Литве это первое такое масштабное переселение заключенных .

Вице-министр напомнил, что все заключенные, которых переводят из Лукишкской тюрьмы, по-прежнему будут отбывать наказание в тюремных условиях.

"Это значит, что их будут содержать в камерах, все условия будут как в Лукишкской тюрьме. Это не облегчение условий отбывания срока", – заметил вице-министр.

Всего в Лукишкской тюрьме находятся 92 осужденных на пожизненное заключенных. В начале года в тюрьме-СИЗО было 600 осужденных и подследственных.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс прежде говорил, что заключенных из Лукишкской тюрьмы-СИЗО планируют перевести до конца этого года (до 31 декабря), это обойдется в 1,5 млн. евро.

Здания тюрьмы передадут Имущественному банку.

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