"И она (Бружайте – BNS) должна переехать. Все условия созданы. Еще летом выделили немного средств, и Паневежская женская колония сделала все необходимое, чтобы там можно было содержать приговоренную к пожизненному сроку заключенную (...) Она будет находится одна в помещении-камере", – сказал Юрконис, заметив, что ее в Паневежис переведут примерно через месяц.
По его словам, 12 февраля вывезли около 50 осужденных за тяжкие преступления на срок больше 10 лет. Он заметил, что в Литве это первое такое масштабное переселение заключенных .
Вице-министр напомнил, что все заключенные, которых переводят из Лукишкской тюрьмы, по-прежнему будут отбывать наказание в тюремных условиях.
"Это значит, что их будут содержать в камерах, все условия будут как в Лукишкской тюрьме. Это не облегчение условий отбывания срока", – заметил вице-министр.
Всего в Лукишкской тюрьме находятся 92 осужденных на пожизненное заключенных. В начале года в тюрьме-СИЗО было 600 осужденных и подследственных.
Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс прежде говорил, что заключенных из Лукишкской тюрьмы-СИЗО планируют перевести до конца этого года (до 31 декабря), это обойдется в 1,5 млн. евро.
Здания тюрьмы передадут Имущественному банку.
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