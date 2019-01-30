Днем осадков практически не будет. Очень незначительные осадки возможны лишь местами. Кое-где сохранится гололед. Температура будет близкой 0 - от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В четверг в Литву придет волна холодного воздуха. Ночью местами пройдет снег. Температура снизится до 5-10, местами до 15 градусов мороза. Днем снег возможен лишь в некоторых районах. Температура составит 0-5 градусов мороза.
В пятницу погода изменится. Пойдет мокрый снег. Местами ожидается туман, гололед. Ночью будет 1-6 градусов мороза, днем около 0.
В выходные прогнозируют дождь. Температура и ночью и днем будет выше 0.
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