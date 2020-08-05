Из Литвы уходят дожди, скоро вернется долгожданное тепло

Более облачной погода будет только на востоке, однако во второй половине дня облака рассеются. Будет дуть несильный, но прохладный западный, северо-западный ветер. Днем на большей части территории страны воздух прогреется до 21-23, на юго-востоке до 24-25 градусов. На взморье будет всего 20 градусов.

В четверг усилится действие антициклона. Будет сухо, зона высокого давления не даст формироваться облакам. Ночь будет ясной, но прохладной - 8-10, местами 11-13, на косе 15 градусов. Днем солнце прогреет воздух до 22-25, местами до 26-27 градусов.

В пятницу будет сухо, солнечно и еще теплее, чем в четверг.