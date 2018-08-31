Из крупных городов самая дешевая потребительская корзина – в Вильнюсе

Агентство SeeNext сравнило цены на товары в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Панявежисе и Шяуляй в пяти торговых сетях Maxima, Lidl, Rimi, Iki и Norfa.

Исследование, проведенное в начале августа, показало, что цена на те же товары, в зависимости от города и торговой сети колеблется от 31,15 до 36,46 евро.

Для исследования был избран набор из 26-ти наиболее часто используемых товаров: бананы, яблоки, картофель, черный шоколад, свиной фарш, сливочное масло, апельсиновый сок и прочие продукты.