Из крупных городов самая дешевая потребительская корзина – в Вильнюсе

В Литве наиболее дешево можно приобрести товары потребительской корзины в магазинах сетей Lidl и Maxima, свидетельствует результаты тайных закупок. Из пяти крупнейших городов страны дешевле всего потребительская корзина обходится столицы, дороже всего - жителям Шяуляй.
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Агентство SeeNext сравнило цены на товары в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Панявежисе и Шяуляй в пяти торговых сетях Maxima, Lidl, Rimi, Iki и Norfa.

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Исследование, проведенное в начале августа, показало, что цена на те же товары, в зависимости от города и торговой сети колеблется от 31,15 до 36,46 евро.

Для исследования был избран набор из 26-ти наиболее часто используемых товаров: бананы, яблоки, картофель, черный шоколад, свиной фарш, сливочное масло, апельсиновый сок и прочие продукты.

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