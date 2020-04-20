Из Китая в Литву прибыло 12 тонн защитных средств

В этой партии – респираторы, защитные очки, одноразовая одежда и защита для обуви, также тампоны для мазков из носоглотки, сообщило Министерство здравоохранения.

За минувшую неделю была доставлена почти 221 тонн медицинских товаров – почти 45% этого объема было доставлено с 28 марта по субботу.

В данный момент общий груз медицинских принадлежностей достигает 493 тонны.

Ранее правительство сообщало, что в Китае в целом заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн защитных масок для лица, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн одноразовых халатов, более 1 млн защитных комбинезонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил.