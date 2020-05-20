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Во вторник вечером из Китая в Литву доставлено 230 тыс. предназначенных для медиков респираторов, сообщил Минздрав.
Из Китая в Литву доставлено 230 тысяч респираторов
© SAM nuotr.

Он утверждает, что средства защиты посредством совместной закупки приобрели Каунасская клиника и вильнюсская клиника Сантарос, университетские больницы Каунаса, Клайпеды, Шяуляй, Паневежиса, а также Каунасское самоуправление.

По данным Минздрава, из Китая в Литву уже доставлено более 32 млн позиций различных средств защиты из 35 млн., а последние позиции средств защиты должны поступить в конце мая.

Ранее правительство сообщало, что в Китае в целом заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн защитных масок для лица, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн одноразовых халатов, более 1 млн защитных комбинезонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил.

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