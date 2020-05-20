Из Китая в Литву доставлено 230 тысяч респираторов

Он утверждает, что средства защиты посредством совместной закупки приобрели Каунасская клиника и вильнюсская клиника Сантарос, университетские больницы Каунаса, Клайпеды, Шяуляй, Паневежиса, а также Каунасское самоуправление.
По данным Минздрава, из Китая в Литву уже доставлено более 32 млн позиций различных средств защиты из 35 млн., а последние позиции средств защиты должны поступить в конце мая.
Ранее правительство сообщало, что в Китае в целом заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн защитных масок для лица, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн одноразовых халатов, более 1 млн защитных комбинезонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил.
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