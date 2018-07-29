Экспедиция в этом году отличалась от прежних, поскольку в Казахстане восстанавливали памятники невернувшихся на родину узников лагерей и трудовых тюрем (ссыльных литовцев в Казахстане практически не было) на местах массовых захоронений. Глава экспедиции Арнольдас Фокас порадовался: "Одно из самых значимых событий экспедиции – на кладбище в Рудном забетонировали выгравированные на камне имена и фамилии, которые на старом бетоне уже были плохо видны. Такой работой мы не только почтили похороненных там людей, но и сохранили память о них".

Также нашли и привели в порядок места захоронения литовцев на общих кладбищах Караганды, Жезказгана и Балхаша. Там литовцев стали хоронить, когда несколько смягчилась лагерная система, заключенных освободили.

За 11 дней команда посетила и привела в порядок могилы литовцев на 16-ти кладбищах в окрестностях Караганды, Жезказгана и Балхаша. Установили 6 крестов. Сделали и установили 2 памятные доски и установили их на кладбищах Рудного и Шыгыс-Конырат (ранее Восточный Коунрад), привели в порядок и отремонтировали 4 мемориала на разных кладбищах. Кроме того, участники экспедиции встречались с живущими в Казахстане литовцами, которые рассказали им свою историю.

Участница экспедиции Айсте Эйдукайтите сказала: "В Жезказгане мы встретились с Владом Рачкайтисом, который родился в Казахстане в семье политзаключенных, познакомившихся в лагере, в Литве он был всего один раз. Несмотря на это, литовским он владеет с детства, правда, некоторые фразы ему уже непонятны. При этом мужчина недоволен, когда с ним говорят по-русски, он сказал, что с участниками миссии он хочет говорить на правильном языке".

Участники команды "Миссия Сибирь 2018" утверждают, что основная миссия проекта еще впереди, это встречи в школах, библиотеках, в общинах. Все желающие встретиться с участниками миссии могут регистрироваться на сайте www.misijasibiras.lt.