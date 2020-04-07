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7 апреля из инфекционного отделения Сантаришкской больницы через окно сбежала женщина, у которой подозревают коронавирус. Меньше чем через час беглянку нашли дома.
Из инфекционного отделения Сантаришкской больницы сбежала женщина, ее нашли дома
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Женщину нашли у нее же в квартире", - сказала представитель Вильнюсской полиции.

По ее словам, о том, что женщина находится дома, полиция информировала врачей.

"Врачи информированы, мы их ждем", - сказала представитель полиции.

Пресс-секретарь клиники Йоланта Нормантене сказала, что женщина сбежала из палаты, где ждала результата анализа. Результат ее анализа еще не готов.

8 апреля будет ясно, заражена ли женщина коронавирусом (COVID-19). О бегстве пациентки в полицию сообщила врач. В рач сообщила, что через окно сбежала женщина 1979 г.р.

ru.DELFI.lt
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