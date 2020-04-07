Из инфекционного отделения Сантаришкской больницы сбежала женщина, ее нашли дома

"Женщину нашли у нее же в квартире", - сказала представитель Вильнюсской полиции.
По ее словам, о том, что женщина находится дома, полиция информировала врачей.
"Врачи информированы, мы их ждем", - сказала представитель полиции.
Пресс-секретарь клиники Йоланта Нормантене сказала, что женщина сбежала из палаты, где ждала результата анализа. Результат ее анализа еще не готов.
8 апреля будет ясно, заражена ли женщина коронавирусом (COVID-19). О бегстве пациентки в полицию сообщила врач. В рач сообщила, что через окно сбежала женщина 1979 г.р.
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