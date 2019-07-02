– Можете ли вы подтвердить, что Лукишкская тюрьма официально закрыта?
– Да. Могу. Сегодня на Лукишках нет ни одного заключенного. Уже несколько дней как нет.
– Сейчас это просто комплекс зданий с оставшимися работниками, которые выполняют хозяйственную работу?
– Надо съехать администрации, есть инвестор, которого надо выселить. Здесь останется только охраняемая территория.
– Министр, с какими вызовами вы столкнулись при переводе заключенных?
– Конечно, это было сложно в плане решимости и транспорта. Я доволен всем своим коллективом, работниками Минюста, работниками Департамента тюрем и руководителями всех ведомств, для всех это была нагрузка, мы много и тяжело работали, пришлось менять некоторые законы, установки, делать ремонты.
– Разговоры о переводе тюрьмы начались, кажется, в 2007 г. На это потребовалось 12 лет.
– Насколько я знаю, выселить тюрьму планировали давно. Согласно архивным данным, первые разговоры начались в 1960 г. Мне сложно назвать мотивы, почему этого не сделали. Мы решительно взялись за это дело и завершили его.
– В других местах заключения заключенным создали такие же условия, какие у них были здесь?
– Здесь были заключенные двух типов. Одни - тюремного режима, такие условия для них создали в Мариямполе, Алитусе, Правенишкес. Одну женщину перевели в Паневежис. Что касается СИЗО, то большую часть перевели в Правенишкес. Другие находятся на Расу, в колонии. Условия те же, а в Правенишкес в СИЗО – намного лучше.
– Заключенные жаловались на плохие условия в тюрьме. Не слишком ли поздно начали перевод тюрьмы?
– Трудно сказать, но мы нашли для себя эту возможность. Это объект царской России, символ мощи чужого государства, он был нужен для запугивания, чтобы сломить волю. Они хорошо умели это делать. Я думаю, такой тюрьмы, такого символа, в котором истязали людей, осуществляли смертную казнь, в свободной Литве, в Вильнюсе такого объекта не должно быть. Я рад, что мы наконец-то избавились от него.
– Как сейчас будут жить осужденные на пожизненное заключение, не улучшатся ли их условия?
– Нет, останется тот же режим, условия в плане жесткости там такие же. Что касается зданий тюрьмы, то не все они представляют историческую ценность, не все останутся. Это территория в 2 га, думаю, наше государство может получить что-то красивое.
– Новую тюрьму не строили и, кажется, в ближайшее время строить не будут. Почему?
– Когда-то во всей Литве у нас было больше 10 000 заключенных. Сейчас их 6500. Но, по сравнению с другими странами ЕС, их слишком много. У нас в других колониях есть неиспользованные территории, лучше их привести в порядок. Не придется инвестировать в ограждения. Это поможет рациональнее использовать средства.
– Где появятся новые корпусы?
– Основа - на ул. Расу, а также в Правенишкес. Строят также новую тюрьму-СИЗО в Шяуляй.
– Что ждет бывших работников тюрьмы?
– Я уже говорил, могу повторить и сейчас, мы обещали, что никто не останется без работы. Большую часть перевели на ул. Расу. Также были предложены места в службе пробации в Вильнюсе, предложили дежурства каждые четвертые сутки в Правенишкес, возможно, в Алитусе.
– А если вернуться к вопросу тюрьмы. Что здесь будет в будущем? Как вы думаете? А может, знаете?
– Этим Минюст и я не занимаемся. Моей задачей было закрытие тюрьмы, для меня главное, чтобы жители Литвы и Вильнюса не видели эти заборы и колючую проволоку. Я буду требовать, чтобы ее сняли как можно скорее, чтобы территория была доступной для всех, чтобы люди могли туда попасть. В переходный период территория будет под охраной. Я думаю, что и правительство может подумать над тем, что здесь может быть. Важно, чтобы этот страшный, мрачный символ не сохранился.
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