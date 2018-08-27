Больше 11 000 людей, болеющих эпилепсией, употребляют лекарства остатки которых есть в 300 аптеках страны. У поставщиков этих препаратов больше нет.

Ассоциация производителей лекарств отмечает, что запасов больше 20 препаратов хватит всего лишь на неделю.

Это лекарства от болезней сердца, кровеносных сосудов, повышенного давления, глаукомы, эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, болезней, вызванных бактериями. В список входят и гормональные препараты, препараты, останавливающие формирование свертков крови.

"Есть лекарства, которыми оптовики не располагают. Сейчас еще какое-то количество этих лекарств в аптеках есть. Может, на неделю, никто не знает, на сколько хватит этих лекарств. Однако некоторых компенсируемых лекарств у оптовиков нет, аптеки не могут пополнить запасы", – сказал председатель Ассоциации производителей лекарств (АПЛ) Дарюс Синкявичюс.

По словам председателя АПЛ, раньше подобные ситуации были лишь в редких случаях.

"Аптекари ищут альтернативу этим компенсируемым препаратам. Возможно, Государственную больничную кассу уже информировали, что этих препаратов нет. В таком случае люди выбирают – или ждут несколько дней, вдруг появятся, или покупают другие, некомпенсируемые лекарства. Но если это рецептный препарат, человек должен вернуться к врачу за рецептом", – сказала глава АПЛ Дангуте Микутене.

Представители пациентов сказали, что на нехватку лекарств жалуются по всей Литве.

"Слышали и от пациентов и от аптекарей, что этих самых дешевых лекарств не хватает, их нет и у поставщиков, аптеки не могут их заказать, поскольку их используют не только в Литве. Я думаю, что у производителей тоже есть какие-то свои планы и возможности поставок в конкретную страну. Поскольку большую часть лекарств не компенсируют, стало больше потребителей дешевых лекарств, их и не хватает", – сказала председатель Литовской ассоциации представителей пациентов Вида Аугустинене.

"Сейчас нехватки нет, они есть в аптеках, за их количеством следят учреждения, Больничная касса. Мне сложно сказать, почему аптеки их, возможно, не заказывают, может, они общаются не со всеми поставщиками, и не видят, что есть у других оптовиков. Если в то время, как пришел человек, лекарств нет, то аптекарь должен предложить заказать и в течение двух дней получить его из другой аптеки", – сказала представитель Минздрава Томас Алондерис.

Представители аптек считают, что проблему можно решить, если власти обяжут производителей собрать остатки лекарств. Тогда аптеки смогут закупить большее количество препаратов.

Производители считают, что положение стало бы лучше, если бы в список компенсируемых лекарств внесли бы лекарства большего числа производителей. Они прогнозируют, что осенью ситуация станет еще хуже.

По данным Минздрава, аптеки и производители сами должны позаботиться о том, чтобы было достаточное количество препаратов, а снижение цен на компенсируемые лекарство экономят деньги бюджета и пациентов.