Из 34 случаев коронавируса в Литве - 4 привозные

В Вильнюсском округе три из новых случаев - привозные, есть и очаг в семье. Один заболевший с коллегами (около 40 человек) отмечал летний праздник. В большинстве случаев эпидемиологические расследования еще продолжаются.
В Каунасском округе большая часть случаев связана с баром Adform kiemelis. В пятницу вирус установили еще у двоих работников и 5 посетителей (один вильнюсец и двое шяуляйцев).
ВКлайпеде источник заражения одного человека неясен, ведется расследование. Другой человек, вероятно, заразился в Нидерландах от коллеги по работе, двое других заразились в результате контакта с больными.
В Таурагском округе один человек контактировал с больным членом семьи. Как заразились двое других, пока неясно.
В Паневежском округе у одного больного не было симптомов, он прошел тестирование профилактически, поскольку контактировал с больной COVID-19 дочерью.
В пятницу установили еще один случай заражения в Театре оперы и балета (с этим источником связаны 19 случаев).
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