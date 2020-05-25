Из 19 случаев коронавируса в Литве на выходных 4 были привозными

"Один из них в Шяуляйском округе – лицо прибыло по делам бизнеса из России через Минск, в Литву попало через КПП Медининкай. В Клайпедском округе один случай – лицо путешествовало из Финляндии через Таллин на пароме, а в Литву въехало через КПП Салочяй. И в Таурагском округе также один привозной случай – лицо вернулось из Нидерландов через Германию в Клайпеду паромом" – заявила в понедельник на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.
Оставшиеся 16 случаев были зафиксированы в Вильнюсском округе, среди них – еще один привозной: коронавирус выявлен у водителя дальних рейсов, вернувшегося из России.
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