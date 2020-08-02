Из 17 новых случаев коронавируса - 4 привозные

В Утенский округ один житель 27 июля вернулся из Великобритании на автомобиле, у него были симптомы заболевания. Семь случаев Утенского округа связаны с очагом в Игналине. Из них три - вернувшиеся из Ирландии жители, кроме того, заболели 3 их члена семьи и еще один контактировавший с ними человек. Всего было 32 контакта, все они изолированы. У одного из заразившихся проявились симптомы.

В Каунасском округе коронавирус установили у человека, который 25 июля участвовал в экскурсии Ишлаужай-Таураге в месте с другими людьми, у которых диагностировали коронавирус. У этого больного есть симптомы. 21 контакт - один член семьи и 20 пассажиров автобуса.

Коронавирус установили и у жителя Пренайского района. В последний раз на работе он был 29 июля. Есть симптомы. Этот больной работал в магазине, в который 25 июля заходили участники экскурсии Ишлаужай-Таураге. Установили 7 контактов повышенного риска.

Два случая в Каунасе связаны с семейным очагом. Всего в нем установлены 3 случая. У одного из заболевших есть симптомы, у другого - нет. В последний раз больной был на работе 29 июля. Установлены 4 контакта, 3 из них - коллеги по работе. Второй заболевший с 15 июля в отпуске. Установлены 4 контакта - члены семьи.

В Каунасском округе коронавирус установили у человека, который 28 июля ходил в роддом им. П.Мажилиса, где был и человек заболевший коронавирусом после экскурсии Ишлаужай-Таураге. Установили 9 контактов - члены семьи и родственники. У этого больного симптомов нет.

В Тельшяйском округе коронавирус подтвердили у человека, у которого есть симптомы болезни. Обстоятельства заражения пока неясны. Этот человек живет с одним членом семьи, они никуда не уезжали и две недели ни с кем не контактировали.

В Вильнюсском округе коронавирус установили у человека, который лечился после травмы. Симптомов у него нет. В последний раз он был на работе 24 июля. Выявили 26 контактов.

В Паневежисе установлен случай, связанный с компанией, где у

же были два случая заболевания. Изолированы 3 человека: 2 на работе и 1 в семье. Этот человек почувствовал симптомы 29 июля. Еще один случай в Паневежисе выявлен в ходе профилактической проверки. Изолированы 9 человек на работе.