Писателя Марюса Ивашкявичюса, которому вручили премию, организации политических заключенных и ссыльных обвиняли в том, что он оклеветал литовских партизан в своем романе "Зеленые".

Несмотря на то, что в своем выступлении президент не называла конкретных авторов и их произведения, она сказала, что "без разнообразия, без признания того, что все мы разные, ни мы, ни государство не сможет идти вперед".

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"Литва должна остаться той осью европейской культуры и страной, в которой у нас есть свобода быть свободными. Поэтому только в открытой дискуссии, принимая и уважая мнение других, мы можем создавать прогрессивное государство", – сказала президент Даля Грибаускайте.

"В противном случае, мы можем лишиться всего запретами и ограничением свободы, можем лишиться своего будущего. За это, я убеждена, боролись подписанты и партизаны, они боролись за право быть свободными", – прибавила она.

Президент призвала людей "быть свободными внутри и признавать свободу другого".

Несколько организаций призывали лишить премии писателя Марюса Ивашкявичюса.

Кроме того, 32 человека обратились в правоохрану с просьбой начать расследование в связи с утверждениями в адрес главы литовских партизан Йонаса Жемайтиса в романе "Зеленые". Прокуратура отказалась это сделать.

Сам Ивашкявичюс, принимая премию, заявил, что думал отказаться от нее.

"Я много раз хотел отказаться от этой премии, но потом понял, что это было бы прямым призывом к победе примитивного мышления и отступлением", – сказал писатель.

Он призвал деятелей искусства, особенно молодежь, "не бояться делать ошибки".

"Боязнь допустить ошибку - это такой же страх, как и другие страхи. Если его впускаешь, он тебя парализует", – сказал Ивашкявичюс.

Председатель Комиссии национальной премии культуры и искусства Виктория Дауётите-Пакярене сказала, что художник должен быть свободен.

"Самосознание утверждается не только согласием, но и критической оценкой. Мифы, которые мы создаем для обороны и самозащиты, должны быть испытаны в изменившихся условиях. История для всех – она не является чьей-то собственностью", – сказала она.