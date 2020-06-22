Иванов день в этом году будет иным: есть ряд требований, которые должны соблюдать все

Традиционный праздник в Кернаве в этом году не состоится в первый раз с 1967 года. Обычно на праздник собиралось 8000-9000 человек. Сейчас на массовых мероприятиях разрешается присутствовать не более чем 900 участникам.

В Кернаве Иванов день был уникальным праздником, там звучала архаическая музыка, жгли костры, жертвенные огни, практиковали древние традиции.

Несмотря на то, что сам праздник не состоится, территория резервата будет открыта. Единственное о чем просят приезжих - не собираться группами.

В некоторых других городах Иванов день все же отметят. Однако участники мероприятий должны соблюдать действующие правила и рекомендации: соблюдение дистанции в 1 м, ношение масок, соблюдения гигиены чихания и кашля, дезинфекция рук. На праздники нельзя приходить людям с симптомами ОРВИ.

В Йонаве праздник начнется 23 июня с самого утра, пройдут праздничные концерты.

"В Йонаве праздник состоится, но будет иным. Чтобы избежать массового скопления людей, праздник будет проходить в нескольких местах", – сказал представитель местного муниципалитета Эвалдас Утира.

Жители Клайпеды смогут праздновать Иванов день в Ботаническом саду КУ, там пройдут занятия, концерты. Количество участников будет ограничено.

В других городах праздничное настроение помогут создать виртуальные решения. Иначе этот праздник будут отмечать и на курортах - в Паланге и Швянтои. Праздник снимут на видео и выложат в Facebook.

В виртуальном пространстве можно будет следить и за праздником в Шяуляй, у озера Рекива.

Иванов день в этом году праздновать будут, но не так, как обычно. Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене сказала, что во время праздника важно соблюдать действующие рекомендации.

"Рекомендации действуют те же – безопасная дистанция, короткий контакт с незнакомыми людьми, соблюдение гигиены, ношение масок. Если вы планируете праздновать этот день, лучше выбирайте удаленные места, собирайтесь небольшими группами, не стоит ездить туда, где скопление людей", – сказала Лингене.

По ее словам, очень важно оценить личный риск – больше внимания средствам безопасности должны уделить люди из группы риска.

Однако эпидемиолог рекомендует все же отмечать этот праздник в тесном кругу знакомых – это самый безопасный вариант